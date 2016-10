Am 27. Oktober, dem Welt-Ergotherapie-Tag, haben Ergotherapeuten allen Grund zu feiern. Beispielsweise, dass es ihren Beruf gibt, mit dem sie laut einer Befragung ausgesprochen zufrieden sind: Sie lieben ihren Beruf und die Vielfalt der Möglichkeiten, die die Ergotherapie bietet. Diese Vielfalt ist einer der Gründe, warum die Frage „Was ist Ergotherapie?“ nicht in einem Satz zu beantworten ist. Wen das und alles andere rund um die Ergotherapie interessiert, ruft am Welt-Ergotherapie-Tag einfach bei der Telefonhotline des DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.) an. Mehrere Leitungen werden für staufreien Informationsfluss sorgen.

