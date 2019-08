160 Jahre Altonaer Kinderkrankenhaus: Tag der offenen Tür im Altonaer Kinderkrankenhaus

Hamburg, 22.08.19 – Am 22. September 2019 findet der Tag der offenen Tür des Altonaer Kinderkrankenhauses statt. Unter dem Motto „160 Jahre Altonaer Kinderkrankenhaus“ öffnet Hamburgs älteste Kinderklinik an diesem Tag von 14 bis 18 Uhr die Türen für Kinder, Eltern und alle, die sich für Medizin und das Geschehen in einem Krankenhaus interessieren. Ein Highlight in diesem Jahr ist ein Fußballspiel einer Auswahl der Blindenfußball-Mannschaften des FC St. Pauli von 1910 e. V. gegen die AKK All-Stars und eine Besucher-Auswahl. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles! Bei vielen Mitmach-Aktivitäten zum Thema „Medizin zum Anfassen“ sind Ausprobieren und Anfassen ausdrücklich erwünscht! Kleine und große Gäste können unter anderem lernen, wie sie einen professionellen Verband anlegen und bekommen einen Eindruck davon, was Ärzte durch ein Endoskop so alles im Köperinneren sehen können. Das abwechslungsreiche Programm sorgt garantiert für einen erlebnisreichen Nachmittag für die gesamte Familie!

