Berlin, 31.01.2019. FLORIS Catering wurde 2018 zweimal als bestes Catering-Unternehmen ausgezeichnet. In der Kategorie Best Event Catering Company Germany gewann FLORIS den "Food & Drink Award" des britischen Lifestyle-Magazins Lux life Magazine. In der Kategorie Best Corporate Event Catering Company 2018 hat EU Business News den "German Business Award 2018" an FLORIS verliehen.

