Der neue MABYEN Spa in Hamburg öffnet am 15. April 2019 in der Eppendorfer Landstraße 112a seine Türen. Der Pressetermin mit Influencern und Journalisten findet bereits am 12. April ab 12 Uhr statt. Besonders freut sich das neue MABYEN Team in Hamburg über die Integration von Kursen und Events für frisch gebacken Eltern seitens des exklusiven Partners Stokke. Mit Behandlungen und Kursen für Schwangere, Mütter und Eltern mit Baby geht es am Montag um 9 Uhr mit einem Eröffnungs-Special los.

