Nachhaltige Mobilität: Hotelkette Motel One bietet Mitarbeitern kostenfreie Dienstfahrräder

Fahrrad statt Auto, Fitness statt Stau, Umweltschutz statt Abgas: Motel One nutzt ab sofort das Company Bike Konzept, um Firmenfahrräder und E-Bikes für seine Mitarbeiter in ganz Deutschland zu leasen. In der Münchner Zentrale in der Tegernseer Landstraße fand kürzlich eine Kick-Off Veranstaltung statt, bei der sich Motel One-Mitarbeiter über das innovative Leasingkonzept für Dienstfahrräder informieren konnten. Das Event bot allen interessierten Mitarbeitern außerdem die Möglichkeit, sich zu den verfügbaren Company Bike-Modellen beraten zu lassen und einige Bikes bereits auszuprobieren.

