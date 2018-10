Zum zweiten Mal in Folge wurde MEP im Rahmen einer branchen-übergreifenden Erhebung des Nachrichtenmagazins FOCUS in Zusammenarbeit mit dem führenden Statistikportal Statista unter den 500 Unternehmen Deutschlands mit dem stärksten Umsatzwachstum gelistet. Bereits 2017 durfte sich MEP über die Auszeichnung als FOCUS Wachstumschampion freuen und wurde zu Beginn des Jahres von der Financial Times in die FT1000 Liste der wachstumsstärksten europäischen Unternehmen aufgenommen.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.