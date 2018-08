Durch die steigenden Rohstoffpreise nimmt das möglichst vollständige Recycling von Metallen einen immer höheren Stellenwert ein. So werden Materialien aus Buntmetallen zur Wiederaufbereitung zum Beispiel verkugelt, bevor sie weiterverarbeitet werden. Doch zahlreiche Zerkleinerungsanlagen waren bisher nur auf sehr große Durchsatzmengen ausgelegt und benötigten entsprechend viel Platz – in einem Großteil der Unternehmen ist gerade dieser jedoch nicht vorhanden. Die Erdwich Zerkleinerungssysteme GmbH hat deshalb ihre bewährte Hammermühle HA800 an kleinere Durchsatzmengen angepasst: Die HA600 zeichnet sich durch kompaktere Maße aus und eignet sich vor allem zur Buntmetallaufbereitung. Des Weiteren ist die Vernichtung von Datenträgern, die in Fahrzeugen verbaut werden, ein Einsatzfeld dieses Modells.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.