Private Party am Strand oder Firmen-Event auf der grünen Wiese - der innovative WC-Trailer TOI® now ermöglicht maximale Freiheit bei der Wahl des Standorts. Der neue Toilettenwagen der TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme GmbHs funktioniert komplett autark und benötigt keinerlei externe Wasser- und Stromanschlüsse. Das macht ihn zum perfekten Begleiter für individuelle Veranstaltungen aller Art. „Die interessantesten Locations finden sich oft genau da, wo keine Anschlüsse zur Verfügung stehen“, sagt Astrid Gräf (Leitung Corporate Marketing/PR). „Mit TOI® now sind unsere Kunden völlig unabhängig - und können zu jeder Zeit an jedem Ort echten Komfort genießen.

