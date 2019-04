Die internationale Managementberatung T.A. Cook ist in diesem Jahr von Great Place to Work® als einer der besten Arbeitgeber in der Consulting-Branche ausgezeichnet worden und zählt außerdem zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. Prämiert wurden Unternehmen, die ihren Mitarbeitern besonders attraktive und förderliche Arbeitsbedingungen bieten.

