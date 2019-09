Design Thinking: Im Anfang liegt die Qualität!

Als Change-Berater begleite ich Unternehmen bei der Einführung agiler Methoden. Als Scrum-Master und Design Thinking-Master arbeite mit Teams, die sich in der agilen Arbeitswelt zurechtfinden möchten. In den kommenden Wochen werde ich Ihnen an dieser Stelle immer wieder Einblicke in meine Arbeit mit agilen Methoden geben und zentrale Erkenntnisse und Learnings teilen. Vielleicht helfen Ihnen meine Beiträge dabei, agile Methoden im eigenen Unternehmen erfolgreich einzuführen. Oder sie bilden den Einstieg in einen spannenden Dialog. Es würde mich freuen!

