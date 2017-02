Kai Greulich beschreibt seinen beruflichen Werdegang als Hürdenlauf: Ein schwerer Autounfall und psychischer Druck am Arbeitsplatz machten seine Ausbildung zum Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionstechnik zur Tortur. Eine Umschulung zum Sport- und Fitnesskaufmann am Berufsförderungswerk Eckert in Regenstauf hat dem alleinerziehenden Vater neues Selbstbewusstsein und eine berufliche Perspektive gegeben. Nun arbeitet Kai Greulich als Fitnessstudioleiter im he&she fit in Nittenau (Oberpfalz) und könnte nicht glücklicher sein. Eine Erfolgsgeschichte.

