Der 14. Politikaward kürte dieses Jahr erstmals die besten Events im deutschsprachigen Raum. Das Campusfest der Eckert Schulen begeisterte sowohl am 4. Juni 2016 über 6.000 Besucher in Regenstauf als auch im November 2016 die Jury des Politikawards in Berlin: So zählt die Geburtstagsfeier des führenden privaten Bildungsanbieters in Bayern zu den besten fünf Einsendungen seiner Kategorie.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.