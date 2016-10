Bayerns führende private Weiterbildungsanbieter, die TÜV Süd Akademie in München und die Eckert Schulen in Regenstauf fordern ein gezielteres Talentmanagement in Deutschlands Firmen. Thomas Wagenpfeil, Initiator des Deutschen Bildungspreises hat analysiert, dass Betriebe einen beträchtlichen Teil des jährlichen Weiterbildungsbudgets von in Summe rund 30 Milliarden Euro nicht zielgerichtet ausgeben. Bayerns größte „Praktiker-Uni“, die Eckert Schulen, wollen mit gezielten Partnerschaften Unternehmen helfen, Personalabteilungen zu strategischen „Talentschmieden“ der Zukunft zu machen.

