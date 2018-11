Die in Paderborn ansässige Unternehmensberatung öffnet ab sofort die Türen der G.P.S.-Academy – Growing Personality & Skills. Was verbirgt sich hier hinter? „Eigentlich nichts Neues.“, so Marcello Liscia, „Bisher haben wir für jeden Kunden ein individuelles ‚offenes‘ Seminarprogramm angeboten, das exklusiv für sein Unternehmen zugeschnitten war.“ Und genau diese Exklusivität wird jetzt erweitert. „Wir waren sehr überrascht, als zwei unserer Kunden unabhängig voneinander auf uns zukamen und uns vorschlugen, die jeweiligen Akademien auch für andere bzw. alle Kunden zu öffnen“, merkt Gianni Liscia an. Die Kunden der Liscia Consulting versprechen sich hiervon einen Blick über den eigenen Tellerrand. Und dieser Blick wird sehr vielfältig sein. Aktuell kommen die Kunden der Liscia Consulting aus den unterschiedlichsten Branchen. „Automobilzulieferindustrie, Werkzeugbau, Systemgastronomie, IT sind nur einige der Branchen, in denen unsere Kunden beheimatet sind.“ so Jan Liscia, „Und das in ganz Europa.“

