Hamburg, 23. November 2016: Die berufliche Weiterbildung so innovativ und flexibel wie nie zuvor zu gestalten – nicht mehr und nicht weniger hat sich die karriere tutor® GmbH aus Hamburg auf die Fahnen geschrieben. Dabei trifft sie den Nerv der Zeit, denn innovative Lösungen werden in diesem Segment mehr als händeringend gesucht. Der Bedarf an Zertifizierungen zum SAP-Anwender ist enorm – so riesig, dass die SAP SE ergänzend Bildungspartner wie die karriere tutor® GmbH zertifiziert.

