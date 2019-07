Internationale Logistikexpertise für Hamm und die Region – Neue Studierende zum Sommersemester begrüßt

Am 29.03.2019 wurden die neuen Erstsemester der englischsprachigen Masterstudiengänge ‚Supply Chain Management M. Sc.‘ und ‚International Business and Engineering M. Eng.‘ durch SRH-Rektor Prof. Dr. Lars Meierling begrüßt. Neben seinen Willkommensworten an die vornehmlich ausländischen Studierenden betonte Meierling vor allem den Erfolg des Studiengangs ‚Supply Chain Management‘ und das damit verbundene weitere Wachstum des Logistik-Bereichs der Hochschule. „Wir freuen uns, dass an unserer Hochschule auch in diesem Semester wieder eine starke Kohorte in diesem Bereich startet. Der Erfolg dieses Studiengangs bestätigt uns in der strategischen Weiterentwicklung unseres Angebotsportfolios und in den bereits seit 2017 intensivierten Internationalisierungsbestrebungen der Hochschule“, so der Rektor. Die englischsprachigen Studiengänge seien insbesondere für hoch qualifizierte, ausländische Studieninteressierte attraktiv, oft haben diese bereits ihren Bachelor im Bereich des Ingenieurwesens oder der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich absolviert.

