HEWI präsentierte auf der ISH 2019 neue Konzepte, Materialien und Oberflächen. Im Fokus: System 900 mit ganz neuer Anmutung. Die neuen Oberflächen mit Pulverbeschichtung in Weiß, Grautönen oder Tiefschwarz setzen sinnliche Akzente, die durch die charakteristische Optik und eine ganz besondere Haptik überzeugen. System 900 ist die Antwort auf die komplexen Anforderungen an barrierefreie Bäder – sei es in der Komfortstation einer Privatklinik, in der exklusiven Seniorenresidenz oder im designorientierten Hotel.

