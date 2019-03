Obwohl in den vergangenen Jahren viele Bildungsbauten saniert, erweitert oder neu errichtet wurden, zeigt sich der Investitionsstau des Bundes im Blick auf Schulen immer noch deutlich – und auch in unseren Nachbarländern ist die Situation kaum anders. Nach wie vor sind viele Schulgebäude nicht auf der Höhe der Zeit. Bei vielen wachsenden Städten und Gemeinden in Europa steht die Aufgabe, schnell qualitativ hochwertige Bildungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, ganz oben auf der Agenda: Sei es als Neubauten auf der „grünen Wiese“, als Anbauten und Erweiterungen von Bestandsgebäuden oder als Nachverdichtungsprojekte, wie zum Beispiel Aufstockungen im gewachsenen urbanen Umfeld. Für alle diese Bauaufgaben hat sich die moderne ALHO Modulbauweise seit langem schon qualifiziert. Bauten in Dresden, Erfurt oder im benachbarten Luxemburg zeigen die enorme Vielfalt des schnellen Bauens mit Raummodulen gerade im Schulkontext beispielhaft auf.

