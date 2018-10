Leinfelden-Echterdingen, im Oktober 2018 – Auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme in München stellt die finnische Unternehmensgruppe Lumon vom 14. bis 19. Januar ihre rahmenlosen Verglasungssysteme für Balkone und Terrassen sowie Glas- und Aluminiumgeländer vor. Am Messestand 109 in Halle C3 können sich Besucher über Fassadenlösungen, Planungsabläufe und technische Umsetzungen von Bauvorhaben informieren. Lösungsmodelle und Referenzobjekte zeigen auf, wie harmonisch sich Lärm- und Sichtschutz in das Design der Objekte einfügen und, wie deutliche Kosteneinsparungen erreicht werden können.

