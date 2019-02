In vielen Akutsituationen und bei zahlreichen chronischen Erkrankungen ist das St. Josef-Krankenhaus Kupferdreh medizinische Anlaufstelle im Essener Süden. Aber auch überregional ist der Gesundheitsversorger gefragt. Als Medizinstandort mit neun Kliniken und weiteren Fachzentren empfängt das Krankenhaus rund 17.700 stationäre und 33.700 ambulante Patienten jährlich. Tendenz steigend. Da es bei diesem Aufkommen mit seiner räumliche Kapazität immer wieder an Grenzen gelangt, wurde erneut eine Erweiterung notwendig. Um diese schnell und möglichst ohne Störung des Klinikalltags sowie der Patienten umsetzen zu können, entschieden sich die Verantwortlichen für einen Anbau in ALHO Modulbauweise. ALHO verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im modularen Klinikbau und war somit der geeignete Partner für eine erfolgreiche Realisierung. Mit insgesamt 18 Raummodulen schuf das Unternehmen in weniger als 20 Wochen zusätzliche 1.126 Quadratmeter Krankenhausfläche.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.